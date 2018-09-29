الإعلان عن نتائج تسويق الطرح الأول لمدينة العلمين الجديدة.. وموعد الطرح الثاني

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صرح المدير التنفيذي لشركة سيتي أيدج المهندس عمرو القاضي، وتعد الشركة مملوكة للدولة المصرية بنسبة مئوية تصل إلى ثمانية وتسعين في المئة عن الانتهاء من تسويق “الطرح الأول” لمدينة العلمين الجديدة لخمسة أبراج تم تسويقها بنسبة كبيرة خلال الطرح.

وأوضح قائلاً “خلال مائدة مستديرة لشركة سيتي أيدج عقدت اليوم الخميس أوضحت أن مبيعات أبراج العلمين الجديدة حتى الوقت الراهن قد سجلت ما يقارب من 7.5 مليار جنيهاً مصرياً”.

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وأضاف “باقي من الأبراج 10، وسوف ندرس تحديد الطرح الثاني للمرحلة الثانية منها خلال العام القادم 2019”.

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