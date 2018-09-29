موعد طرح برجين وفيلات بمشروع زاهية في المنصورة الجديدة.. التفاصيل كاملة

Advertisements

صرحت المدير التنفيذي لشركة سيتي أيدج المهندس عمرو القاضي “إن الشركة سوف تبدأ خلال يومين في طرح استمارات من أجل قياس الطلب على الوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة للأبراج والفيلات السكنية”.

وجاء تلك التصريحات خلال مشاركته في دائرة مستديرة حول مشروعات شركة سيتي أيدج عقد اليوم، وأعلن “أنه من المتعين أن يتم طرح مشروع زاهية بمدينة المنصورة الجديدة، ويشمل المشروع أبراج وفيلات على كورنيش المدينة”.

Advertisements

وأضاف “إن الطرح الأول سيكون تجريبي، وسوف يتم طرح برجين من التي بدأ تنفيذها بشكل فعلي في مدينة المنصورة الجديدة بارتفاع كلاً منها ثمانية وعشرين طابق، وعدد من الفيلات المجاورة الأبراج بمساحات تتراوح ما بين مائتين وعشرين متر مربع، إلى ستمائة وثمانين متر مربع”.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن مشروع زاهية المنصورة الجديدة يعد من أحدث مشروعات شركة أيدج للتطوير العقاري بشراكة مع “هيئة المجتمعات العمرانية” بنسبة ستين في المئة، و بشراكة مع بنك التعمير والإسكان بنسبة أربعين في المئة.

تبلغ مساحة مدينة المنصورة الجديدة حوالي 7.100 فدان، مساحة مشروع زاهية المنصورة الجديدة تصل مساحته إلى 2.175 فدان، موقع المنصورة الجديدة تبعد عن المنصورة القديمة بحوالي أربعة وخمسين كيلو، وتبعد عن مدينة دمياط الجديدة بحوالي عشرين كيلومتر.

مشروع زاهية مكون من فيلات مستقلة، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وأبراج سكنية مكونة من شقق، دوبلكس، سعر المتر يبدأ من خمسة عشر آلف جنيهاً مصرياً، ويصل إلى عشرين ألف جنيهاً بنظم سداد مختلفة تبدأ من ستة إلى سبع سنوات، ويقوم على تنفيذ المشروع اثنين من أكبر شركات البناء في جمهورية مصر العربية هي “شركة أوراسكوم، وشركة حسن علام”.

أقرا المزيد البورصة تتخلى عن مكاسبها وتفتتح جلسة اليوم بتراجع جماعي في المؤشرات