برلماني يقترح إقامة بنك للمغتربين المصريين في الخارج

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أعلن عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري النائب حسن السيد عن تأييده لمقترح النائب “محمد بدراوي” بإقامة بنك للمغتربين، وأكد على أهمية المقترح بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، والتي سجلت تبعاً للإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى ستة مليارات دولار خلال العام الحالي 2018، مقارنة بسبعة عشر مليار مليار فقط خلال العام السابق.

وأعلن النائب عن توقعه عن زيادة تحويلات المغتربين، واستثماراتهم داخل الدولة المصرية عقب تأسيس البنك الخاص بهم، وأضاف “إن تحويلات المغتربين المصريين في الخارج كانت سبباً رئيسياً في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بطريقة غير مسبوقة حتى وصل إلى خمسة وأربعين مليار دولار، وهو أعلى معدل لها خلال السنوات السابقة”.

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وطالب النائب حسن السيد من البنك المركزي المصري بتقديم تسهيلات للمصريين في الخارج، وكذلك تسهيل آليات تواصلهم مع البنوك، وأوضح البرلماني “إن زيادة أعداد المصريين في الخارج يستوجب من الدولة المصرية الممثلة في مجلس النواب، والحكومة بدعمهم ومساندتهم عن طريق تقديم ما يستلزم من تشريعات وخدمات خاصة بهم، من أجل تسهيل تواصلهم مع بلدهم الأم مصر”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البرلماني محمد بدراوي تقدم بتقرح لإقامة بنك خاص للمغتربين المصريين في الخارج برأس مال اثنين مليار دولار أمريكي، لسهيل تحويلاتهم المالية، وإنجاز جميع المعاملات المالية الخاصة بهم بسهولة وبسرعة، وتشجيعهم على استثمار أموالهم داخل الدولة المصرية.

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