تعاملات الأجانب تدفع البورصة لمواصلة التراجع في منتصف تعاملات اليوم

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واصلت البورصة المصرية ، تراجعها المحدود في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، تراجع مؤشراتها بفعل ضغوط بيعية من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.08% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.57% ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فانخفض بنسبة 0.37%.

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وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.02% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ، أما مؤشر بورصة النيل فارتفع بنسبة 0.02%.

وافتتحت البورصة المصرية جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، رغم إغلاقها أمس على ارتفاع جماعي في المؤشرات.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء باللون الأخضر ، بعد أن وصل الارتداد القوى إلى مستهدفات 14.500-14.600 نقطة ، لافتة إلى أن معظم الأسهم تبدو جذابة ، لكن ما زالت بحاجة إلى أكثر من حركة تصحيحة قوية لأعلى لتغير وجهة النظر المتحفظة على المدى القصير.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية، أوصت «مباشر» بجني الأرباح ، للمستثمرين الذين بدأوا مراكز في الأسبوع الماضي ، موضحة أنها فرصة لمن لم ينجح في إيقاف الخسائر في الفترة السابقة ، ورغم أن المؤشر قد يستمر في الارتفاع ، لكن الأفضل الانتظار للشراء في مستويات سعرية أفضل.