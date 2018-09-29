برلماني يقترح مشروع قانون لتنظيم الحصول على المنح والقروض من الخارج

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صرح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري النائب حسن السيد قائلاً “أسعى لإعداد مشروع قانون ينظم عملية الحصول على القروض والمنح التي تتم من الخارج”.

وأضاف البرلماني “إن الدين الخارجي قد بلغت قيمته إلى تسعين مليار دولار أمريكي”، وأوضح “إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعطي قروض للوزارات ولا تستغلها الأمر الذي يتسبب في وجود فوائد على القروض لعدم استغلالها بل يعمل على زيادة الدين الخارجي ويضاعف حجم التضخم الاقتصادي، ويؤدي أيضا إلى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة”.

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وتابع النائب” سبق وأن طالبنا من وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة الاستثمار بتحديد المستفيد من القروض، والعوائد على الدولة، على أن تتم معاقبة المقصر في هذا الصدد”.

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