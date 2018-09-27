الفائدة الأمريكية وخلاف الحكومة الإيطالية يرفعان أسعار الذهب

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تسببت تقارير بشأن خلاف داخل الحكومة الإيطالية الجديدة ، في رفع أسعار الذهب اليوم الخميس ، الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، فضلا عن تجاهل المستثمرين عموما رفع الفائدة الأمريكية ، لكن المكاسب جاءت محدودة مع صعود الدولار.

وأمس الأربعاء ، ارتفع السعر الفورى للذهب 0.1% إلى 1195.61 دولار للأوقية (الأونصة) ، حيث لامس أدنى مستوياته منذ 11 سبتمبر عند 1190.13 دولار.

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أسعار الذهب الفورية أغلقت داخل نطاق بين 1210 و1190 دولارا للأوقية ، منذ 28 أغسطس الماضي ، بينما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% ، لتسجل 1199.90 دولار للأوقية.

مدير تداولات آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا في سنغافورة ، ستيفن إينس ، قال إن حقيقة أن مجلس الاحتياطي لم يغال في التشديد النقدي ، أثارت بعض الأجواء الإيجابية بشأن عملات الأسواق الناشئة ، وقد يؤدي ذلك إلى شراء حذر في الذهب.

أما البلاديوم 0.9% فارتفع في المعاملات الفورية إلى 1075.98 دولار للأوقية ، وهذا هو أعلى مستوى له خلال 8 أشهر ، بينما زادت الفضة 0.8% إلى 14.40 دولار للأوقية ، أما البلاتين 0.9% فتقدم إلى 828.30 دولار للأوقية.