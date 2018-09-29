3 خدمات إلكترونية يقدمها موقع إدارة دعم مصر للمواطنين

منذ 58 دقيقة أخبار الاقتصاد
3 خدمات إلكترونية يقدمها موقع إدارة دعم مصر للمواطنين
وزارة التموين والتجارة الداخلية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تقديم ثلاثة خدمات إلكترونية عن طريق موقع “إدارة دعم مصر“، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

الخدمات الإلكترونية لموقع إدارة دعم مصر

  • تحديث البيانات، حيث يتم تحديث بيانات المستفيد من الدعم السلعي من خلال موقع “إدارة دعم مصر”.
  • إضافة المواليد، يتيح أيضا موقع “إدارة دعم مصر” إضافة المواليد على البطاقات التموينية تبعاً لشروط يتم تحديدها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
  • محافظة صرف الخبز، حيث يتم موقع إدارة دعم مصر إمكانية تغيير محافظة صرف الخبز من خلالها.

أقرا المزيد التموين تصدر قرار هام خاص بإضافة المواليد الجدد للعمالة المؤقتة والموسمية