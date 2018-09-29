3 خدمات إلكترونية يقدمها موقع إدارة دعم مصر للمواطنين

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تقديم ثلاثة خدمات إلكترونية عن طريق موقع “إدارة دعم مصر“، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
الخدمات الإلكترونية لموقع إدارة دعم مصر
- تحديث البيانات، حيث يتم تحديث بيانات المستفيد من الدعم السلعي من خلال موقع “إدارة دعم مصر”.
- إضافة المواليد، يتيح أيضا موقع “إدارة دعم مصر” إضافة المواليد على البطاقات التموينية تبعاً لشروط يتم تحديدها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
- محافظة صرف الخبز، حيث يتم موقع إدارة دعم مصر إمكانية تغيير محافظة صرف الخبز من خلالها.
أقرا المزيد التموين تصدر قرار هام خاص بإضافة المواليد الجدد للعمالة المؤقتة والموسمية
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