البورصة تعوّض خسائرها اليوم ورأس المال يربح 623 مليون جنيه

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اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وعرب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 623 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 801.932 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 364 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه ، عن طريق تنفيذ 22.9 ألف عملية لـ174 شركة ، وارتفعت قيمة التداول بعد تنفيذ صفقة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ، حيث كانت بقيمة 1.2 مليار جنيه.

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تعاملات المصريين سجلت نسبة 30.51% من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 59.48% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 10.01% خلال جلسة تداول اليوم.

المؤسسات استحوذت على نسبة 72.05% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 27.94%.

صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية مالت نحو البيع بقيمة بلغت 527.4 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء ، بقيمة 179.2 مليون جنيه، 73.5 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه، 85.1 مليون جنيه، 176.9 مليون جنيه على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.14% ، حيث أغلق عند مستوى 14632 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.38% ، حيث أغلق عند مستوى 2271 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.06% عند مستوى 14172 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.43% عند مستوى 698 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.17% ، حيث أغلق عند مستوى 1784 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.43% ، حيث وصل إلى مستوى 446 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 75 شركة ، ولم تتغير مستويات 40 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وكانت البورصة المصرية تراجعت في منتصف تعاملات اليوم ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء.

وافتتحت البورصة المصرية جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، رغم إغلاقها أمس على ارتفاع جماعي في المؤشرات.