«المركزي» يثبّت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة.. تعرّف على الأسباب

منذ 43 دقيقة أخبار الاقتصاد
«المركزي» يثبّت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة.. تعرّف على الأسباب
البنك المركزي المصري

استقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، في الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس ، الموافق 28 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب ، وأيضا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% ، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وبحسب التوقعات ، وكنتيجة للارتفاع الذي شهدته أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا في إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة ، وأسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة ، ارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 14.2% في أغسطس 2018 ، من 11.4% في مايو 2018 ، واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي ، في يوليو من العام الحالي 2018 ، حيث سجل 8.5% قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة إلى 8.8% في أغسطس من العام الحالي 2018.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، استقر خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 عند 5.4% ، وذلك مقارنة بالربع السابق ، الذي جاء مدعوما بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية ، ودعم خلق فرص العمل ، انخفاض معدل البطالة في الربع الثاني من العام 2018 إلى 9.9% ، حيث سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر من العام 2010.

وعالميا ، تواجه اقتصادات بعض الدول الناشئة عدة تحديات ، بسبب تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية ، ورغم ذلك كان أثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلي محدودا ، بسبب سياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية ، التي أُنتجت في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي ، والتي أدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.

واستنادا إلى كل ما سبق ، أعلنت لجنة السياسة النقدية قرارها ، بأن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي ، مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوي للتضخم العام ، والمعلنة من قبل البنك المركزي في مايو 2017 ، وهي 13% (±3%) في المتوسط ، فث الربع الرابع من العام 2018 ، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.

وأوضحت اللجنة استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ، مؤكدة أنها لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.