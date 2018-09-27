رأس مال البورصة ينمو بنسبة 2.8% خلال أسبوع

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بلغت نسبة النمو في رأس المال السوقي للبورصة المصرية 2.8% عن الأسبوع المنصرم ، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 21.8 مليار جنيه في جلسات الأسبوع المنتهي ، بعد أن أغلق عند مستوى 801.929 مليار جنيه.

رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، ارتفع من 497.219 مليار جنيه ، حتى 513.644 مليار جنيه ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي ، وذلك بنسبة نمو بلغت 3.3% ، بينما صعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، من 171.537 مليار جنيه ، حتى 176.746 مليار جنيه ، وذلك بنسبة نمو 3%.

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أما رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقا ، فارتفع من 668.756 مليار جنيه ، حتى 690.390 مليار جنيه ، وذلك بنسبة نمو بلغت 3.2% ، بينما بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات ط نحو 878 مليون جنيه خلال الأسبوع المنصرم ، أما إجمالي حجم التعامل على السندات ، فبلغ نحو 910 آلاف سند تقريبا.