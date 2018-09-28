كيف تحصل على شقة في الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي؟

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طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي ، والذي يختلف عن الإعلان التاسع.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، تفاصيل الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي ، وشروط الحصول على شقة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي ، وهي كما يلي:

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1. يتضمن الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي ، 100 ألف وحدة سكنية.

2. تنفذ الوحدات السكنية بناءً على الأعداد المتقدمة ، عكس ما كان يحدث في الإعلانات السابقة.

3. تتوسع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في إنشاء الوحدات في المدن التي تشهد نسبة إقبال مرتفعة.

4. يتراوح مقدم الحجز في الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي ، بين 12 ألف جنيه و15 ألف جنيه.

5. يشهد الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي ، طرح وحدات سكنية تصل مساحتها 120 مترا ، وذلك للمرة الأولى.

6. رفع الحد الأقصى لدخل الأعزب لـ 3500 جنيه ، والأسرة لـ4500 جنيه.

7. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ، وأبا يزيد عن 50 عاما.

8. المتقدمون لمشروع الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي ، يحصلون كافة على وحدات ، وذلك شرط استيفاء الشروط.

9. يكون التقدم لحجز وحدات في مشروع الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي ، عن طريق الإنترنت ، بهدف القضاء على أزمة الطوابير أمام مكاتب البريد.

10. يتراوح الدعم المقدم للوحدة ، بين 5 آلاف جنيه وحتى 25 ألف جنيه.