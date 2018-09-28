«المالية» توضح حقيقة فرض ضريبة المواريث

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علقت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، اليوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية ، أو ما يطلق عليها «ضريبة المواريث».

وفي بيان صحفي صادر عنها اليوم الجمعة ، أوضحت وزارة المالية ، أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات ، وذلك بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005 ، وهي ضريبة يستحق تحصيلها عند انتهاء الورثة من البيع للغير ، وليس عند الميراث.

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بيان وزارة المالية الصادر اليوم ، أوضح كذلك أنه فيما يخص العقارات التى تؤول ملكيتها في حالة الميراث ، فلا توجد أي ضريبة عليها ، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ، ففي هذه الحالة يستحق عليها ضريبة في إطار قانون التصرفات العقارية ، مثلها في ذلك مثل أي حالة بيع لعقار ، وبالمساواة مع جميع المواطنين.

ولفت بيان الوزارة ، إلى أن توجّه «المالية» هو استقرار السياسات الضريبية الحالية ، وعدم إجراء أي تعديلات بها ، وذلك لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.

وأكد بيان «المالية» ، أن الوزارة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة ، للتصدي لسيل الأخبار غير الصحيحة ، التي تنشرها بعض المواقع الإخبارية والصحف ، وتتداولها صفحات التواصل الاجتماعي ، والتي زادت وتيرتها مؤخرا ، بشكل يسيء لمناخ الاستثمار ، ويشيع الفوضى وسضر بالاستقرار الاقتصادي ، ويضعف كذلك جهود الدولة في التنمية التي أشادت بها المؤسسات الدولية.