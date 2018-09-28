تعرف على تفاصيل طرح 400 قطعة أرض لصغار المستثمرين في 14 مدينة جديدة

Advertisements

تعلن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 400 قطعة أرض للمستثمرين الصغار في 14 مدينة جديدة، ونعرض لكم في السطور التالية تفاصيل حجزها :

الأراضي المطروحة تستهدف إقامة وحدات إسكان متوسط، في المدن التالية: (العبور– سوهاج الجديدة – بدر– برج العرب الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة –أسوان الجديدة – 15 مايو –طيبة الجديدة – حدائق أكتوبر –بني سويف الجديدة – القاهرة الجديدة – الشروق – العاشر من رمضان)، وذلك بنظام القرعة العلنية.

Advertisements

الشروط اللمطلوبة لتخصيص الاراضي المطروحة

أولاً: يسدد الراغب في حجز قطعة الأرض تأمين جدية التأهيل الفني وقدره 250 ألف جنيه، تسدد بموجب خطاب ضمان ابتدائي غير مشروط، أو بموجب شيك مقبول الدفع أو شيك بنكي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ثانيًا: استكمال سداد تأمين جدية التأهيل الفني إلى 50% من قيمة الأرض بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء المدينة) من إجمالي قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

ثالثًا: يسدد الحاجز باقي قيمة قطعة الأرض، وقدره 50% على 8 أقساط ربع سنوية متساوية، بواقع قسط واحد كل 3 شهور.

الشروط الخاصة بالسداد والمساحة المسموحة للبناء

يأتي استحقاق دفع القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، ثم يتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص، وتُقدم ضمن مستندات التعاقد.

أما عن مساحات الأراضي المطروحة في المدن الجديدة تتراوح بين 59.4 و1481 م2، وتبلغ النسب البنائية 50% من مساحة قطعة الأرض، ويبلغ ارتفاع مباني العمارات أرضي + 5 أدوار.

يتم السماح بإقامة وحدات بمساحات بحد أقصى 120م2، يتم تخصيصها جميعًا للاستخدام السكني فقط.

يتم تخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل مقاول / مستثمر عقاري، بشرط ان يكون لدية خبرة سابقة بالعمل في هذا المجال.

تطرح كراسات الشروط الخاصة بقطع الأراضي المذكورة بمقار أجهزة المدن الـ 14 المذكورة، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 9/10/2018.

يتم التقدم بالمستندات المطلوبة للتأهيل باسم رئيس جهاز المدينة بحد أقصى يوم الخميس الموافق 8/11/2018.