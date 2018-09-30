الحكومة تعلن تفاصيل التعاون مع نيكي بيتش في العلمين الجديدة

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أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري هاني يونس قائلاً “إن مسؤولي مجموعة منتجعات فنادق نيكي بيتش قد أعربوا عن رغبتهم خلال الوقت الراهن في الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية، وجرى التنسيق في لقائهم مع رئيس الحكومة المصري الدكتور مصطفى مدبولي حول بدء العمل في مدينة العلمين الجديدة”.

وأضاف يونس “إن مدينة العلمين الجديدة سوف تكون منصة لاستقبال السياحة العالمية خلال الفترة القادمة”، وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي عرض على المسؤولين في مجموعة نيكي بيتش إقامة الفنادق على أن تتولى هي أعمال الإدارة التسويق.

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وأضاف “إن نيكي بيتش هي مجموعة سياحية عالمية متخصصة في إقامة الفنادق والمنتجعات السياحية في أشهر المناطق السياحية في العالم”.

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