حقيقة بيع شركات القطاع العام المصري

Advertisements

صرح وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قائلاً “إن الدولة لا تخطط لبيع شركات القطاع العام على الرغم من الخسائر التي تتعرض لها”، وأكد قائلاً “إن وزارة قطاع الأعمال تعمل في الوقت الراهن من أجل إعادة هيكلة شركات القطاع العام لتتحول إلى شركات مربحة”.

وأوضح “سوف نعرض بعض الأراضي التابعة لشركات القطاع العام للبيع من أجل سداد مديونيات الشركات خلال ثمانية عشر إلى ثلاثين شهراً سوف تتحول شركات قطاع الأعمال من الخسارة إلى الربح”.

Advertisements

وأوضح “أن خطة وزارة قطاع الأعمال تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع، والهيئات بعد إن تمت دراسة احتياجات الشركات التي سوف تتكلف ما يقرب من مليار جنيهاً مصرياً”.

وأكد هشام توفيق “أن إهمال الصيانة الدورية هو ما تسبب في تدهور القطاع العام”، وتابع قائلاً “الشركة القومية للأسمنت سوف تغلق لخسارتها، وسوف نطرح جزءاً من أسهم شركات قطاع الأعمال الرابحة في سوق المال المصري”.

وأضاف “إن مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات قطاع الأعمال يعد أمر ضروري، وأما فيما يخص بالعائد على العاملين بالقطاع فإن أرباح الشركات سوف تساهم بشكل مباشر في زيادة أجور العمال”.

أقرا المزيد البورصة المصرية تترقب برنامج الطروحات الجديدة لشركات القطاع العام