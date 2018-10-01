الحكومة توضح حقيقة إلغاء بنزين 80

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علقت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن نيّة الحكومة إلغاء «بنزين 80».

وخلال لقائه في برنامج «مساء دي إم سي» ، المذاع على فضائية «دي إم سي» أمس الأحد ، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية ، أن الحكومة لا تسعى لإلغاء بنزين 80 ، بل تسعى إلى تحسينه عن طريق إضافة «أوكتان» عالي ليصبح 86 أو 87 ، مؤكدا أن وزارة البترول والثروة المعدنية ، تسعى لتقديم أعلى جودة من المنتج ، ولا تسعى فقط لرفع الأسعار.

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ولفت المهندس طارق الملا ، إلى أن استهلاك البنزين انخفض بمعدل 3% فقط ، وذلك عقب رفع الدعم عن الطاقة ، فضلا عن حدوث انخفاض كبير في استهلاك المازوت ، وذلك بعد توجه محطات الكهرباء نحو استهلاك الغاز الطبيعي.

وزاد وزير البترول والثروة المعدنية ، أن المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، شكّل لجنة يترأسها وزير البترول ، بهدف إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة التعدينية.​