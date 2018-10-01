البورصة تفتتح تعاملات اليوم على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة

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افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الأحد ، على ارتفاع جماعي في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.45% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.43% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.44%.

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أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.02% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد ، عند مستوى المقاومة 14.800 نقطة ، بعدها بدأت عمليات جني الأرباح ، حيث دفعت بالمؤشر نحو المستوى 14.600 نقطة ، موضحة أن المستويات الحالية مقاومات قوية ، وقد تعيق صعود المؤشر.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوصت «مباشر» ، المتعاملين الذين بدأوا مراكز شرائية مؤخرا ، بجني الأرباح وزيادة نسبة النقدية ، متوقعة وصول الانخفاض الحالي إلى 14.400 نقطة على أقل تقدير.