تعرف على خطوات تقديم الإقرارات الضريبية «أون لاين»

Advertisements

بدأت مصلحة الضرائب العامة ، اليوم الإثنين الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية «أون لاين» وبشكل إلزامي ، للممولين والمسجلين في مصلحة الضرائب العامة.

بالنسبة لإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية “«الشركات»، تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيًا وفقًا لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018 ، وبالنسبة للأشخاص الطبيعية «الأفراد» ، يكون تقديم الإقرار الضريبي اختياريًا ، سواء بالنظام الورقي أو «أون لاين» كل عامط على أن يطبق النظام الإلكتروني إلزاميًا مع بداية العام 2020.

Advertisements

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، خطوات تقديم الإقرارات الضريبية «أون لاين» ، وهي كما يلي:

1. زرّ الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب على شبكة الإنترنت ، وعنوانه

http://www.incometax.gov.eg

2. املأ الإقرار كي تبدأ مصلحة الضرائب تفعيل الطلب بناء على رغبة المسجل، بحيث يكون الدخول برقم سري يختاره الممول ويتم تسجيله ، ويكون خاص به فقط ، وعليه أن يحتفظ أيضا بسرية هذا الرقم ، الذي يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة إقرار من الممول ، بصحة ما ورد في الإقرار ، ولا يجوز الطعن عليه ، حيث يعد «توقيع إلكتروني» لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول الرقم من المسجل لأي شخص آخر ، وذلك حفاظًا على السرية والمسؤولية.

3. بعد ملء الإقرار إلكترونيًا ، يسدد الممول الضريبة المصاحبة للإقرار ، إما عن طريق الدفع الإلكتروني ، أو عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول ، إضافة إلى تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا على الإقرار الخاص به.

4. لن يقبل النظام الإلكتروني الجديد ، الإقرار من الممول أو المسجل ، إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.

5. أخطرت مصلحة الضرائب ، كبار المحاسبين والممولين بالتعريف بآلية الإقرارات الإلكترونية ، حيث تمت تجربة التشغيل التجريبي للنظام بنجاح ، بينما انتهت مصلحة الضرائب من الإجراءات والتجهيزات المطلوبة ، حتى يسير النظام الجديد وفقا لآليات منظمة ودقيقة.