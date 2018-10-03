أسعار الذهب اليوم الاربعاء 3 أكتوبر 2018 في السعودية

Advertisements

تتغير أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية كل يوم باختلاف الأسعار العالمية ، حيث إن الذهب من المعادن الثمينة صاحبة القيمة المرتفعة ، واشتهرت على مر العصور بأنها واحدة من أهم الأشياء التي تستخدمها النساء في الزينة، ما يجعلهن يقبلن على شراءه وتبديله في صورة حلي ومجوهرات.

الشغف الذي يخالج النساء تجاه الذهب ، لا يشمل اقتنائه والتزين به فقط ، بل تمتد إلى معرفة أسعار بيعه وشرائه أيضا ، سواء كان الذهب جرامات أو كيلو أو أوقية ، في المحلات المصنعة والتجار ، وكذلك لكل من يهتم بتداول الفوركس ، ويهتم كذلك بيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع ، من المستثمرين والمقبلين على الزواج ، داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

Advertisements

من أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب ، سواء داخل المملكة العربية السعودية ، أو عالميا ، والتي تؤثر في أسعارها سواء بالارتفاع أو الانخفاض ، عاملين أساسيين ، الأول هو سعر برميل النفط ، أما العامل الثاني فهو سعر الدولار ، حيث إنه كلما ارتفع سعر برميل النفط ، صاحب ذلك ارتفاعا في أسعار الذهب ، وأيضا كلما انخفض سعر الدولار الأمريكي ، كلما زادت أسعار الذهب.

كما أن اتجاهات المستثمرين تؤثر بشكل كبير في أسعار الدهب ، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا في أسعارها خلال الأشهر الماضية ، بسبب اهتمام صناديق الاستثمار بالسلع الأولية ، ويأتي على رأس هذه السلع الذهب ، حيث قفزت أسعار بفارق كبير جدا ، بعد أن ارتفعت أسعار الذهب بشكل تاريخي لم يحدث من قبل ، وسط وعود بعودته مرة أخرى ، وذلك بسبب الحرب التجارية والتصريحات النارية ، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ، والتي يتبادلها البلدان منذ فترة.

وتتغير أسعار الذهب في كل يوم ، حيث يرتفع يوما وينخفض في اليوم الآخر ، وذلك بسبب عدة عوامل ، بينها أن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر «الذهب».

ومن بين العوامل الأخرى التي تؤثر على أسعاز الذهب ، التغييرات التي تستجد في الحياة السياسية ، مثل الحروب التي تؤثر بطبيعة الحال على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي ، حيث يؤدي اندلاع الحروب إلى انخفاض سعر الدولار ، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الذهب.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم أسعار جرامات الذهب ، وفقا لاقتصاد المملكة العربية السعودية SAR ، وذلك للأعيرة (24 ، 22 ، 21 ، 18 ، 14 ، 10) عن اليوم الحالي وطوال الشهر ، حيث نسعى في كل وقت ، إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات اليومية والحصرية ، بهدف تلبية احتياجات أهالي المملكة العربية السعودية من زوار الموقع ، وهي كما يلي:

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 144.94 ريال $38.64 سعر الذهب عيار 22 132.87 ريال $35.42 اسعار الذهب عيار 21 126.83 ريال $33.81 اسعار الذهب عيار 18 108.71 ريال $28.98 سعر الذهب عيار 14 84.55 ريال $22.54 سعر الذهب عيار 12 72.47 ريال $19.32 اسعار أوقية الذهب 4,508 ريال $1,202 اسعار جنيه الذهب 1,015 ريال $270.51 اسعار كيلو الذهب 144,944 ريال $38,643