اسعار الذهب اليوم الاثنين 28 يناير 2019 في السعودية

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اسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 28 يناير 2019 ، تتغير أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية كل يوم باختلاف الأسعار العالمية ، حيث إن الذهب من المعادن الثمينة صاحبة القيمة المرتفعة ، واشتهرت على مر العصور بأنها واحدة من أهم الأشياء التي تستخدمها النساء في الزينة، ما يجعلهن يقبلن على شرائه وتبديله في صورة حلي ومجوهرات.

من أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في السعودية ، أو عالميا ، والتي تؤثر في أسعارها سواء بالارتفاع أو الانخفاض ، عاملين أساسيين ، الأول هو سعر برميل النفط ، أما العامل الثاني فهو سعر الدولار ، حيث إنه كلما ارتفع سعر برميل النفط ، صاحب ذلك ارتفاعا في أسعار الذهب ، وأيضا كلما انخفض سعر الدولار الامريكي ، كلما زادت اسعار الذهب.

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كما أن اتجاهات المستثمرين تؤثر بشكل كبير في أسعار الذهب ، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا في أسعارها خلال الأشهر الماضية ، بسبب اهتمام صناديق الاستثمار بالسلع الأولية ، ويأتي على رأس هذه السلع الذهب ، حيث قفزت أسعار بفارق كبير جدا ، بعد أن ارتفعت أسعار الذهب بشكل تاريخي لم يحدث من قبل ، وسط وعود بعودته مرة أخرى ، وذلك بسبب الحرب التجارية والتصريحات النارية ، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ، والتي يتبادلها البلدان منذ فترة.

ومن بين العوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار الذهب ، التغييرات التي تستجد في الحياة السياسية ، مثل الحروب التي تؤثر بطبيعة الحال على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي ، حيث يؤدي اندلاع الحروب إلى انخفاض سعر الدولار ، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الذهب.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم أسعار جرامات الذهب ، وفقا لاقتصاد المملكة العربية السعودية SAR ، وذلك للأعيرة (24 ، 22 ، 21 ، 18 ، 14 ) عن اليوم الحالي وطوال الشهر ، حيث نسعى في كل وقت ، إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات اليومية والحصرية ، بهدف تلبية احتياجات أهالي المملكة العربية السعودية من زوار الموقع ، وهي كما يلي:



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أسعار الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 157.22 ريال $41.92 سعر الذهب عيار 22 144.12 ريال $38.42 اسعار الذهب عيار 21 137.57 ريال $36.68 اسعار الذهب عيار 18 117.92 ريال $31.44 سعر الذهب عيار 14 91.71 ريال $24.45 سعر الذهب عيار 12 78.61 ريال $20.96 اسعار أوقية الذهب 4,890 ريال $1,304 اسعار جنيه الذهب 1,101 ريال $293.42 اسعار كيلو الذهب 157,220 ريال $41,916

وتتغير أسعار الذهب في كل يوم ، حيث يرتفع يوما وينخفض في اليوم الآخر ، وذلك بسبب عدة عوامل ، بينها أن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر «الذهب».

الشغف الذي يخالج النساء تجاه الذهب ، لا يشمل اقتنائه والتزين به فقط ، بل تمتد إلى معرفة أسعار بيعه وشرائه أيضا ، سواء كان الذهب جرامات أو كيلو أو أوقية ، في المحلات المصنعة والتجار ، وكذلك لكل من يهتم بتداول الفوركس ، ويهتم كذلك بيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع ، من المستثمرين والمقبلين على الزواج ، داخل وخارج المملكة العربية السعودية.