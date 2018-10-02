شعبة المخابز تعلن عن حقيقة زيادة أسعار الفينو

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صرح رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية بالقاهرة عطية حماد قائلاً “إن أسعار خبز الفينو لن تزيد، ولن يقل حجمه خلال الوقت الراهن”.

وجاء تلك التصريحات خلال مداخلة هاتفية من عطية حماد في برنامج صالة التحرير الذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية “عزة مصطفى”.

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وأضاف عطية حماد “إن أسعار القمح في البورصة العالمية قد ازدادت، وتؤثر بشكل مباشر على أسعار رغيف خبز الفينو عالمياً”، وأضاف “لم أؤكد ارتفاع سعر رغيف الخبز، ولكنني أكدت على وجود احتمالية زيادته أو قلة حجمه”.

وأشار عطية حماد “إن مدخلات الإنتاج تتحكم في أسعار الفينو”، وأكد على توافره في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية دون إدراج أي زيادة في الأسعار.

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