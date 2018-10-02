10 مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصري.. تعرف عليها

منذ 10 دقائق أخبار الاقتصاد
10 مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصري.. تعرف عليها
التضخم الاقتصادي

كشف البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عن عدة مؤشرات إيجابية تؤكد تطور الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، من بينها إيرادات قناة السويس ، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج ، وغيرها ، حيث جاءت الأرقام والمؤشرات المحققة والمدققة ، إيجابية على قوة أداء ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 10 مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، وهي كما يلي:

1. حقق  ميزان المدفوعـات فائضًا كليًا ، بلغ نحو 12.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018.

2. تراجع عجز حساب المعاملات الجارية خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018 بنسبة 58.6% ، بنحو 8.4 مليار دولار ، ليقتصر على نحو 6 مليارات دولار ، وذلك في مقابل ‏نحو ‏14.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

3. استقرار العجز في الميزان التجاري عند نحو 73.3 مليار دولار ، وذلك خلال عامي العرض والمقارنة.

4. ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 18.9 ، حيث وصلت إلى نحو 25.8 مليار دولار ، في مقابل نحو 21.7 مليار دولار ، ما يعكس تحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب تحرير سعر الصرف.

5. تصاعف الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 98.1% ، ليسجل نحو 11.1 مليار دولار ، وذلك في مقابل نحو 5.6 مليار دولار.

6. ارتفاع الفائض في ميزان السفر ، إلى نحو 7.4 مليار دولار ، وذلك في مقابل نحو 1.6 مليار دولار.

7. زيادة متحصلات رسوم المرور في قناة السويس ، وذلك بمعدل 15.4% ، حيث سجل نحو 5.7 مليار دولار، مقابل نحو 4.9 مليار دولار.

8. ارتفعت نسبة تحويلات المصريين العاملين في الخارج لـ21% ، حيث سجلت نحو 26.4 مليار دولار.‏

9. حققت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية في مصر ، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار ، وذلك رغم ما تشهده الأسواق الناشئة من تخارج المستثمرين الأجانب.

10. سجلت التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي ، صافي سداد للخارج بلغ نحو 3.9 مليار دولار ، وذلك في مقابل صافي استخدام بلغ نحو 8.1 مليار دولار.