10 مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصري.. تعرف عليها

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كشف البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عن عدة مؤشرات إيجابية تؤكد تطور الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، من بينها إيرادات قناة السويس ، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج ، وغيرها ، حيث جاءت الأرقام والمؤشرات المحققة والمدققة ، إيجابية على قوة أداء ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الماضي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 10 مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، وهي كما يلي:

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1. حقق ميزان المدفوعـات فائضًا كليًا ، بلغ نحو 12.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018.

2. تراجع عجز حساب المعاملات الجارية خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018 بنسبة 58.6% ، بنحو 8.4 مليار دولار ، ليقتصر على نحو 6 مليارات دولار ، وذلك في مقابل ‏نحو ‏14.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

3. استقرار العجز في الميزان التجاري عند نحو 73.3 مليار دولار ، وذلك خلال عامي العرض والمقارنة.

4. ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 18.9 ، حيث وصلت إلى نحو 25.8 مليار دولار ، في مقابل نحو 21.7 مليار دولار ، ما يعكس تحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب تحرير سعر الصرف.

5. تصاعف الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 98.1% ، ليسجل نحو 11.1 مليار دولار ، وذلك في مقابل نحو 5.6 مليار دولار.

6. ارتفاع الفائض في ميزان السفر ، إلى نحو 7.4 مليار دولار ، وذلك في مقابل نحو 1.6 مليار دولار.

7. زيادة متحصلات رسوم المرور في قناة السويس ، وذلك بمعدل 15.4% ، حيث سجل نحو 5.7 مليار دولار، مقابل نحو 4.9 مليار دولار.

8. ارتفعت نسبة تحويلات المصريين العاملين في الخارج لـ21% ، حيث سجلت نحو 26.4 مليار دولار.‏

9. حققت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية في مصر ، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار ، وذلك رغم ما تشهده الأسواق الناشئة من تخارج المستثمرين الأجانب.

10. سجلت التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي ، صافي سداد للخارج بلغ نحو 3.9 مليار دولار ، وذلك في مقابل صافي استخدام بلغ نحو 8.1 مليار دولار.