بعد خسارة أمس.. البورصة تستهل تعاملات اليوم بارتفاع جماعي في المؤشرات

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افتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.02% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.22% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.10%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.15% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية انخفض ، حيث وصل إلى المستوى 14.446 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة ، لافتة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، يواجه مستوى الدعم التالي 14.350 نقطة، ومع ذلك هناك فرصة كبيرة أن يخالف المؤشر هذا المستوى ، ويواصل التراجع لمستوى 14.100 مرة أخرى.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، جددت شركة «مباشر» توصياتها للمتعاملين ، بشأن بيع الأسهم وزيادة النسبة النقدية في المحفظة.