تصريحات شعبة الذهب حول أداء المعدن الأصفر خلال أكتوبر الجاري

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صرح نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إيهاب واصف معلنا عن “تراجع حركة مبيعات المعدن الأصفر في الأسواق المصرية” بداية من شهر أكتوبر الجاري لعام 2018 بنسبة مئوية تصل إلى سبعين في المئة مقارنة بحركة المبيعات خلال شهر سبتمبر السابق.

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب خلال تصريحاته الصحفية اليوم الموافق الثلاثاء الثاني من شهر أكتوبر الجاري قائلاً “إن أسعار الذهب في السوق المحلي المصري قد شهدت حالة من الاستقرار على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي شهده السوق العالمي بسبب الركود في حركة البيع والشراء”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد شهدت خلال “التعاملات الصباحية” اليوم الموافق الثلاثاء حالة من الاستقرار حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 594 جنيهاً مصرياً، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ما يقارب من 678.85 جنيهاً مصرياً، وقد سجل سعر عيار الذهب 18 ما يقارب من 509 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر الجنيه الذهب ما يقارب من 4752 جنيهاً.

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