مشتريات العرب تدفع مؤشرات البورصة نحو التباين في منتصف التعاملات

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في منتصف تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بعد تراجع عدد من الأسهم القيادية ، بينها «البنك التجاري الدولي ، السويدي إلكتريك ، وابن سينا فارما».

وفي المقابل ، ارتفعت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، بينما مالت تعاملات العرب نحو الشراء.

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مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.41% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.05% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.38%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.25% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ، وكذلك صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11%.

وكانت البورصة المصرية افتتحت تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في المؤشرات.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية انخفض ، حيث وصل إلى المستوى 14.446 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة ، لافتة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، يواجه مستوى الدعم التالي 14.350 نقطة، ومع ذلك هناك فرصة كبيرة أن يخالف المؤشر هذا المستوى ، ويواصل التراجع لمستوى 14.100 مرة أخرى.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، جددت شركة «مباشر» توصياتها للمتعاملين ، بشأن بيع الأسهم وزيادة النسبة النقدية في المحفظة.