الحكومة تعلق على حقيقة فرض ضرائب على المواريث

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواريث والتصرفات العقارية.

وفي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ذكر المركز أنه تواصل مع وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، والتي نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلا ، وأوضحت أنها لا تنوي تطبيق أي ضريبة على المواريث أو أي ضرائب أخرى ، تحت أي بند أو مسمى.

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وبحسب تقرير المركز ، لفتت وزارة المالية إلى أنها لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، كما أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة مجلس النوابز، مؤكدة أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات ، تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصاد.

وفيما يخص العقارات التي تؤول ملكيتها في حال الميراث ، أوضحت وزارة المالية أنه لا توجد أي ضريبة عليها ، وفي حال باعها الوارث للغير ، تُطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية ، وهي ضريبة مُطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005 ، ويستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث.

وأضافت وزارة المالية بحسب تقرير المركز ، أنها تهدف في هذه الفترة للحفاظ على استقرار السياسات الضريبية الحالية ، وعدم إجراء أي تعديلات بها ، بهدف توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.