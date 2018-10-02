تعرف على حقيقة فرض ضرائب جديدة على السجائر ومنتجات التبغ

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن فرض ضرائب جديدة على السجائر المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ.

وفي تقرير تقصي الحقائق ، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم الثلاثاء ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا ، مؤكدة أنها لا تنوي أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجائر ، سواء المحلية أو الأجنبية ، وأن الأسعار كما هي ولم تتغير،

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ، أضافت وزارة المالية ، أن كل ما يتردد من أنباء بشأن إقرار زيادات ضريبية جديدة على أسعار السجائر ومنتجات التبغ ، شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف في الأساس إثارة البلبلة بين المواطنين ، وتابعت: ” قبل فرض أي زيادات على أي منتج يتم إعلان ذلك بشكل رسمي ، قبل تفعيله من خلال الجهات المعنية”.

وأكدت وزارة المالية ، أن مصلحة الضرائب لا تجري أي دراسات خاصة في الوقت الحالي ، بمدى إمكانية رفع سعر الضريبة على منتجات التبغ والسجائر ، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حاليًا ، موضحة أنها لا تنوي زيادة الضرائب ، وأن خطة الوزارة حاليا تركز على استقرار السياسات الضريبية ، كي لا تتسبب زيادة نسبة الضرائب في إرباك مجتمع الأعمال.