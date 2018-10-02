تعرف على حقيقة فرض ضرائب جديدة على السجائر ومنتجات التبغ

منذ 45 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعرف على حقيقة فرض ضرائب جديدة على السجائر ومنتجات التبغ
سجائر

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن فرض ضرائب جديدة على السجائر المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ.

وفي تقرير تقصي الحقائق ، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم الثلاثاء ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا ، مؤكدة أنها لا تنوي أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجائر ، سواء المحلية أو الأجنبية ، وأن الأسعار كما هي ولم تتغير،

وبحسب تقرير مركز المعلومات ، أضافت وزارة المالية ، أن كل ما يتردد من أنباء بشأن إقرار زيادات ضريبية جديدة على أسعار السجائر ومنتجات التبغ ، شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف في الأساس إثارة البلبلة بين المواطنين ، وتابعت: ” قبل فرض أي زيادات على أي منتج يتم إعلان ذلك بشكل رسمي ، قبل تفعيله من خلال الجهات المعنية”.

وأكدت وزارة المالية ، أن مصلحة الضرائب لا تجري أي دراسات خاصة في الوقت الحالي ، بمدى إمكانية رفع سعر الضريبة على منتجات التبغ والسجائر ، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حاليًا ، موضحة أنها لا تنوي زيادة الضرائب ، وأن خطة الوزارة حاليا تركز على استقرار السياسات الضريبية ، كي لا تتسبب زيادة نسبة الضرائب في إرباك مجتمع الأعمال.