«الإسكان» توضح حقيقة فرض زيادات جديدة على فواتير المياه

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن نية الحكومة فرض زيادات جديدة على فواتير المياه.

وفي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، والتي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنها لا تنوي إطلاقا إقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه ، خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، موضحة أن تسعيرة المياه المطبقة حاليا كما هي دون تغيير ، منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018.