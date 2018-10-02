«الإسكان» توضح حقيقة فرض زيادات جديدة على فواتير المياه

منذ 15 دقيقة أخبار الاقتصاد
«الإسكان» توضح حقيقة فرض زيادات جديدة على فواتير المياه
وزارة الإسكان

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن نية الحكومة فرض زيادات جديدة على فواتير المياه.

وفي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، والتي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنها لا تنوي إطلاقا إقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه ، خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، موضحة أن تسعيرة المياه المطبقة حاليا كما هي دون تغيير ، منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018.