البورصة تنهي تعاملات اليوم على تباين في المؤشرات وتتخلى عن مكاسب بداية التداول

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اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تباين في المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، وكذلك تراجع رأس المال السوقي بقيمة 1.6 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 796.844 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 161 مليون ورقة مالية بقيمة 743 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 19.8 ألف عملية لـ166 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 60.13% من إجمالي التعاملات ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 29.12% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 10.75% ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 50.41% من المعاملات في البورصة، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 49.58%.

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صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية مالت نحو البيع بقيمة 14.1 مليون جنيه، 54.8 مليون جنيه ، ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه، 39.5 مليون جنيه على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.45% وأغلق عند مستوى 14381 نقطة ، وبقي مؤشر «إيجي إكس 50» ثابتا واستقر عند مستوى 2236 نقطة ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فانخفض بنسبة 0.16% عند مستوى 13966 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.25% عند مستوى 699 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.09% وأغلق عند مستوى 1779 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.01% ووصل إلى مستوى 446 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسهم 83 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 48 شركة ، ولم تتغير مستويات 35 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في منتصف تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بعد تراجع عدد من الأسهم القيادية ، بينها «البنك التجاري الدولي ، السويدي إلكتريك ، وابن سينا فارما». وفي المقابل ، ارتفعت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، بينما مالت تعاملات العرب نحو الشراء.

وافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في المؤشرات.