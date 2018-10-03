البورصة تواصل ارتفاع المؤشرات في منتصف تعاملات اليوم

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استمرت البورصة المصرية في منتصف التعاملات ، الارتفاع الذي بدأته في جلسة صباح اليوم الأربعاء ، الموافق 3 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.48%، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.21%، وقفز مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 0.62% ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.80% ، أما مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا فارتفع هو الآخر بنسبة 0.73% ، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06%.

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وكانت البورصة المصرية افتتحت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت أمس الثلاثاء على تباين في المؤشرات.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى جلسة التداول أمس على تراجع ، وأغلق عند مستوى 14.380 نقطة ، وعلى الرسم البياني للساعة اخترق المؤشر اتجاه صاعد ثانوي بدأ في منتصف سبتمبر الماضي ، ومن المرجح أن يسحب المؤشر إلى الدعم الثانوي عند مستوى 14.350 نقطة ، قبل أن يرتد لاختبار خط الاتجاه المكسور عند المستوى 14.500 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد تماسكًا بشكل جيد ط وبدأت العديد من الفرص في الظهور في الأسهم المكونة لهذا المؤشر ، حيث تم رصد تحركات جيدة على بعض من أسهم المؤشر الثلاثين ، مثل «جلوبال تليكوم ومصر الجديدة» ، والتي يعتقد أنها قد تؤدي إلى بعض الاستقرار ، لكنها لا تزال غير قوية بما يكفي.