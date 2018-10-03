طرح 7 آلاف وحدة سكنية بمشروع “JANNA” الفاخر.. تعرف على كيفية الحجز

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنها بصدد طرح عدد من الوحدات السكنية في مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر.

وذكر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ، أن الوزارة متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح قريبا أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، بمشروع “JANNA”، للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 115 و150 م2، بمدن (6 أكتوبر– الشروق – دمياط الجديدة – الشيخ زايد – العبور – المنيا الجديدة)، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني عن طريق بنك التعمير والإسكان.

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وأوضح “مدبولي”أن مشروع الإسكان الفاخر “JANNA”، مبني على نسق الكمباوند لذلك فهو محاط بأسوار، وتشطيب الوحدات على مستوى متميز.

شروط الحجز في مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر

وعن الشروط المالية الخاصة بالحجز ، صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة داخل كراسة الشروط وشاملة نسب التميز لكل وحدة.

ثم يتم سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمة الوحدة، والموضحة بالشروط العقارية بكراسة الشروط كذلك فإنه عند التعاقد سيتم تحديد قيمة تقديرية (1 % من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، تُسدد مقدماً عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه فى العام التالى على أن يتم عمل التسوية فى نهاية العام، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز – عداد كهرباء – عداد مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه يتم تسديده، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الـACH، عن طريق جميع البنوك أو هيئة البريد، أو تحويل داخلى ببنك التعمير والإسكان، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً “سارية”).

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لحجز وحدة سكنية في مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر

من ناحيته ذكر المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية:، أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحجز وهي ألا يكون قد سبق للمتقدم وزوجته وأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر، أو وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، ويتم سداد مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه، واستكمال سداد 15 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، خلال الفترة من 19/11/2018، وحتى 17/12/2018، وبحد أقصى، وفى حالة السداد لباقى قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7 % من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز.

وزاد المهندس طارق السباعى، أن 10 % من إجمالي ثمن الوحدة يتم سدادها خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 15 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بإحدى الطرق التالية: السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويجوز سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات، محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل) ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، ويمكن سداد باقي ثمن الوحدة وفقاً لقواعد وشروط برنامج التمويل العقارى، شريطة سداد الأقساط ربع السنوية بنظام السداد على 3 سنوات بدون فوائد لحين الحصول على موافقة جهة التمويل.