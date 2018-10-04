البورصة تفتتح تعاملات اليوم على تراجع جماعي في المؤشرات

منذ 46 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تفتتح تعاملات اليوم على تراجع جماعي في المؤشرات
البورصة

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 4 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الأربعاء على تباين في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.35% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.32% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.56%.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.05% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الإثنين على تراجع ، بعد أن وصل إلى مستوى 14.500 نقطة تقريبًا ، وأغلق عند مستوى 14,313 نقطة ، موضحة أن الارتداد إلى المستوى 14.500 هو اختبار للاتجاه الصاعد ، الذي بدأ قبل أسابيع قليلة وتم اختراقه لأسفل.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن هناك احتمالا كبيرا لهبوط المؤشر الرئيسي مرة أخرى إلى المستوى 14.090 نقطة ، حيث إن اختراقه لأسفل سيدفع المؤشر إلى مستهدف عند 13.500 نقطة ، وأوصت الشركة بالحفاظ على نسبة أعلى من السيولة ، للشراء عند مستويات سعرية أكبر.