اتحاد الصناعات يطالب باستيراد مليون طن أرز تفاديا لأزمة في الأسواق

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ذكرت شعبة الأرز في اتحاد الصناعات برئاسة رجب شحاتة ، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، اجتمع بهم بداية يوليو الماضي ، وطلب تجميع الأرز من الفلاحين مثل الفاكهة ، وأضاف: «رفضت الفكرة لأنها سترفع الأسعار في الأسواق».

وأوضح رجب شحاتة ، أن الأرز مرتبط بعادات وتقاليد لدى الفلاح بخلاف القمح الذي تحصل عليه الوزارة ، فالفلاح يحب تخزين الأرز على مدار العام ، وهذا العام يوجد عجز ، حيث كنا نزرع مليونا و850 ألف فدان سنويا ، وهذا العام زرعنا نحو مليون ومئة ألف فدان ، تشمل ما أقرته وزارة الري بمساحة 820 ألف فدان ، وهناك نحو 280 ألف فدان زُرعت فوق المساحات الحكومية المقررة.

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وتابع رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات: «كنت سأوافق على قرار الوزير لو أن المساحات المزروعة كبيرة ، لكن المزروع قليل والفلاح يطلب سعرا كبيرا لتقليل خسارته ، وعلى الحكومة استيراد أرز لصالح هيئة السلع التموينية ، لتغطية العجز الذي سيحدث قريبا ، وعليها البدء باستيراد مليون طن فورا قبل حدوث أزمة في السوق».

وزاد رجب شحاتة: «أسعار الأرز الأبيض في مصر تزيد بسبب الشائعات ، فحين أعلنت وزارة الري تقليص المساحة المزروعة من الأرز ، تسارع الناس لتخزين الأرز ، وتصوروا أن مصر لن يصبح بها أرز ، والآن الأرز يباع بسعر عادي ، حيث نسلم الكيلو للتموين بـ7 جنيهات ونصف معبأ ، ولدينا إنتاجا يكفينا ونحتاج للاستيراد لتغطية جشع التجار».

وأضاف رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات: «كيلو الأرز سيكلفنا عند استيراده 7 جنيهات ، وهذا التوع سيكون أفخم من الأرز المصري ، ويمكن أن نستورده من الصين والهند وروسيا وأمريكا وفيتنام والفلبين ، وغيرها من دول شرق آسيا».