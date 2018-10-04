اتحاد الصناعات يطالب باستيراد مليون طن أرز تفاديا لأزمة في الأسواق

منذ 42 دقيقة أخبار الاقتصاد
اتحاد الصناعات يطالب باستيراد مليون طن أرز تفاديا لأزمة في الأسواق
الأرز

ذكرت شعبة الأرز في اتحاد الصناعات برئاسة رجب شحاتة ، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، اجتمع بهم بداية يوليو الماضي ، وطلب تجميع الأرز من الفلاحين مثل الفاكهة ، وأضاف: «رفضت الفكرة لأنها سترفع الأسعار في الأسواق».

وأوضح رجب شحاتة ، أن الأرز مرتبط بعادات وتقاليد لدى الفلاح بخلاف القمح الذي تحصل عليه الوزارة ، فالفلاح يحب تخزين الأرز على مدار العام ، وهذا العام يوجد عجز ، حيث كنا نزرع مليونا و850 ألف فدان سنويا ، وهذا العام زرعنا نحو مليون ومئة ألف فدان ، تشمل ما أقرته وزارة الري بمساحة 820 ألف فدان ، وهناك نحو 280 ألف فدان زُرعت فوق المساحات الحكومية المقررة.

وتابع رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات: «كنت سأوافق على قرار الوزير لو أن المساحات المزروعة كبيرة ، لكن المزروع قليل والفلاح يطلب سعرا كبيرا لتقليل خسارته ، وعلى الحكومة استيراد أرز لصالح هيئة السلع التموينية ، لتغطية العجز الذي سيحدث قريبا ، وعليها البدء باستيراد مليون طن فورا قبل حدوث أزمة في السوق».

وزاد رجب شحاتة: «أسعار الأرز الأبيض في مصر تزيد بسبب الشائعات ، فحين أعلنت وزارة الري تقليص المساحة المزروعة من الأرز ، تسارع الناس لتخزين الأرز ، وتصوروا أن مصر لن يصبح بها أرز ، والآن الأرز يباع بسعر عادي ، حيث نسلم الكيلو للتموين بـ7 جنيهات ونصف معبأ ، ولدينا إنتاجا يكفينا ونحتاج للاستيراد لتغطية جشع التجار».

وأضاف رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات: «كيلو الأرز سيكلفنا عند استيراده 7 جنيهات ، وهذا التوع سيكون أفخم من الأرز المصري ، ويمكن أن نستورده من الصين والهند وروسيا وأمريكا وفيتنام والفلبين ، وغيرها من دول شرق آسيا».