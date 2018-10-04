البورصة تواصل خسائرها في منتصف تعاملات اليوم بفعل تعاملات المصريين

Advertisements

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 4 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» شهد تراجعا بنسبة 1.69% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.68% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 2.18%.

Advertisements

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.41% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.44%.

وكانت البورصة المصرية افتتحت تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الأربعاء على تباين في المؤشرات.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الإثنين على تراجع ، بعد أن وصل إلى مستوى 14.500 نقطة تقريبًا ، وأغلق عند مستوى 14,313 نقطة ، موضحة أن الارتداد إلى المستوى 14.500 هو اختبار للاتجاه الصاعد ، الذي بدأ قبل أسابيع قليلة وتم اختراقه لأسفل.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن هناك احتمالا كبيرا لهبوط المؤشر الرئيسي مرة أخرى إلى المستوى 14.090 نقطة ، حيث إن اختراقه لأسفل سيدفع المؤشر إلى مستهدف عند 13.500 نقطة ، وأوصت الشركة بالحفاظ على نسبة أعلى من السيولة ، للشراء عند مستويات سعرية أكبر.