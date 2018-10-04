الحكومة تقترض 19 مليون جنيه من البنوك اليوم

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طرح البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، اليوم الخميس الموافق 4 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بالنيابة عن وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، أذون خزانة بقيمة إجمالية قدرت بـ18.7 مليار جنيه ، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 357 يوما ، 9.2 مليار جنيه ، وأذون بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا.

وبحسب التوقعات ، فقد تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة ، بنهاية العام المالي الحالي 2018 / 2018 ، إلى 440 مليار جنيه مصري ، حيث يتم تمويل هذا العجز ، عن طريق طرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة ، أدوات الدين الحكومية ، بالنيابة عن وزارة المالية ، وكذلك عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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