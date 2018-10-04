22.3 مليار جنيه خسائر البورصة في أسبوع

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خسر رأس المال السوقي في البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسات الأسبوع المنتهي ، نحو 22.3 مليار جنيه ، حيث أغلقت البورصة عند مستوى 782.672 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 2.8% عن الأسبوع المنصرم.

رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، خسر بين 513.644 مليار جنيه حتى 493.148 مليار جنيه ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي ، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 4% ، بينما هبط رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، من 176.746 مليار جنيه حتى 174.417 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 1.3%.

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وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقا ، من 690.390 مليار جنيه حتى 667.565 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 3.3% ، بينما بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات ، نحو 2533 مليون جنيه خلال الأسبوع المنصرم ، أما إجمالي حجم التعامل على السندات ، فبلغ نحو 2614 ألف سند تقريبا.