7 مصادر أنعشت سوق العملة الصعبة في مصر.. تعرف عليها

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أعلن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، في تقرير حديث صادر عنه ، تحسن بعض مصادر الدولار في العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، وذلك مقارنة بالعام السابق له ، حيث أوضح البنك المركزي في تقريره ، أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا بنحو 12.8 مليار دولار ، في العام المالي الماضي 2017 / 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم المصادر التي ساهمت في إدخال العملة الصعبة إلى مصر خلال العام المالي 2017 / 2018 ، وهي كما يلي:

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1. رسوم قناة السويس

ارتفعت متحصلات رسوم المرور في قناة السويس ، وذلك بنسبة 15.4% ، حيث سجلت 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 ، في مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

2. تحويلات المصريين في الخارج

ارتفع صافي التحويلات الجارية دون مقابل ، وذلك بنسبة 21.2% ، حيث سجلت 26.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، وذلك في مقابل 21.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

أما تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، فسجلت 4.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018.

3. الصادرات

ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية ، وذلك بنسبة 18.9% ، حيث وصلت إلى 25.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، وذلك في مقابل 21.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق له ، والتي جاءت على النحو التالي:

ارتفعت حصيلة الصادرات السلعة البترولية بنسبة 33.1% ، حيث سجلت 8.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2018 / 2018 ، وذلك في مقابل 6.6 مليار دولار العام السابق.

أما حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ، فصعدت بنسبة 12.7% ، حيث سجلت 17.1 مليار دولار في مقابل 15.1 مليار دولار ، خلال العام المالي السابق له.

4. الاستثمار الأجنبي المباشر

بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، والذي انتهى في يونيو نحو 7.7 مليار دولار.

5. الاستثمارت في الأوراق المالية بمصر

سجل صافي تدفق الاستثمارات في محفطة الأوراق المالية ، نحو 12.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018.

6. ميزان السفر

ارتفع الفائض في ميزان السفر إلى 7.4 مليار دولار ، وذلك في مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

7. القروض

بلغ صافي اقتراض مصر خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، نحو 9.69 مليار دولار ، بينما حققت القروض والتسهيلات طويلة الأجل ومتوسطة الأجل ، صافي استخدام بلغ 7.9 مليار دولار ، وذلك خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري ، بلغ متوسط سعر الدولار في السوق ، 17.85 جنيه للشراء ، و17.95 جنيه للبيع.