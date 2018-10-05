ماذا حدث في سوق الذهب المصري نهاية الأسبوع؟

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ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف ، خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث زادت أسعار جرام الذهب عن أمس الخميس ، جنيها واحدا.

سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية ، نادي نجيب ، قال إن سعر جرام الذهب من ابعيار 21 ، سجل خلال تعاملات اليوم الجمعة ، 598 جنيها مصريا ، وذلك في مقابل 597 جنيها أمس الخميس.

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أما سعر جرام الذهب من العيار 18 ، فوصل إلى نحو 513 جنيها مصريا ، بينما وصل سعر الجرام من العيار 24 إلى نحو 683 جنيها مصريا ، أما سعر الجنيه الذهب فبلغ 4784 جنيها مصريا ، وارتفع سعر الذهب 3 جنيهات مصرية خلال تعاملات الأسبوع ، مقارنة بيوم الجمعة الماضي.

وبحسب سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية ، يأتي ارتفاع الذهب ، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس الخميس في البورصة العالمية ، إلى 1202 دولارا للأوقية ، لافتا إلى أن السوق يشهد ترقبًا لتعاملات البورصة العالمية للذهب اليوم الجمعة.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة ، وسط حذر المستثمرين ، وذلك بعد أن بلغ العائد على السندات الأمريكية أعلى مستوى في عدة سنوات ، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتشير التوقعات في هذا الوقت ، إلى أن بيانات وظائف قوية سيجري الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم الجمعة ، قد تعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» ، بهدف تشديد السياسة النقدية.

وأجرت «رويترز» مؤخرا ، مسح أوضح أن خبراء الاقتصاد ، يتوقعون زيادة عدد الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية ، في المتوسط بواقع 185 ألفا في شهر سبتمبر ، وذلك بعد أن قفز 201 ألف في شهر أغسطس المنصرم.

وسجل الذهب انخفاضا في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1197.64 دولار للأوقية «الأونصة» ، وذلك بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش.