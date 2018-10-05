تعرف على أسعار الفواكه والخضراوات اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018

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استقرت أسعار الطماطم في الأسواق ، اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عند أعلى سعر لها في سوق العبور ، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم الواحد ، بين 3.5 جنيه وحتى 7 جنيهات ، وهي نفس أسعار االطماطم أمس الخميس.

وكذلك استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة ، حيث ترواح سعر كيلو البطاطس ، بين 5.8 جنيه و7 جنيهات ، بينما تراوح سعر كيلو البصل ، بين 4 جنيهات و5.5 جنيه ، وتراوح سعر كيلو الكوسة ، بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور ، وهي كما يلي:

أولا: أسعار الخضراوات:

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.8 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل بين 4 و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 9 و13 جنيها.

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

سعر كيلو الملوخية 1.75 جنيه.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 11 و13 جنيها.

تراوح سعر كيلو القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

ثانيا: أسعار الفاكهة:

تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البلح السماني بين 3 و4 جنيهات .

تراوح سعر كيلو البلح الزغلول بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 3 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الرمان بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكانتالوب بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 24 و30 جنيها.