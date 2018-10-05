الأربعاء المقبل.. مزاد علني للسيارات والمركبات المصادرة بالجمارك

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قررت مصلحة الجمارك، عقد مزاد علني، الأربعاء القادم بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط ، لبيع عدد من المركبات الواردة من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وهي: 61 سيارة ، و1 توك توك ، و1 موتوسيكل و 1 موتور.

وتعقد جلسة المزاد العلنية لبيع تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بعدد 64 لوط سيارة وتوك توك وموتوسيكل ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة ومنها (مرسيدس – كاديلاك – رينو – أوبل – تويوتا – فولكس – بي إم دبليو – بيجو – جي ام سي – شيفروليه – لاند روفر – هامر – جيب شيروكي – متسوبيشي – فولفو – جاجوار – هيونداي – إيسوزو – وموتوسيكل وتوكتوك وموتور).

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يتوفر بيع كراسات الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 300 جنيه 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

يمكن للراغب في الاشتراك في المزاد معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم عقد المزاد من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.