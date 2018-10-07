زيادة جديدة في أسعار الأسمنت بالأسواق

Advertisements

أعلنت رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية ، برئاسة أحمد الزيني ، زيادة أسعار الأسمنت بداية من اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث تتراوح الزيادة الجديدة ، بين 50 وحتى 100 جنيه للطن الواحد ، لتصل أسعار بيع الطن الواحد ، إلى ما بين 860 – 1050 جنيها تسليم أرض المصنع.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، قال أحمد الزيني إن شركة السويدي للأسمنت ، أخطرت التجار بزيادة سعر طن الأسمنت اعتبارا من اليوم الأحد ، حتى 970 جنيها لطن الأسمنت العادة ، و1010 جنيها لطن الأسمنت المقاوم.

Advertisements

أما مجموعة شركات السويس للأسمنت ، فرفعت هي الأخرى أسعارها مرتين ، حسب الرسائل التي تلقاها التجار ، اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث رفعت الأسعار إلى 960 جنيها للطن العادي ، و1000 جنيه للطن المقاوم ، و860 جنيها لطن الواحة ، وهي أسعار مدن القاهرة ، بينما يباع الأسمنت في مدن الدلتا ، بمبلغ 870 جنيها لطن الواحة ، و970 جنيها لطن الأسمنت العادي ، و1000 جنيه للطن المقاوم.

ثم عاودت الشركة مراسلة التجار ، بأسعار جديدة اعتبارا من الأربعاء المقبل ، وهي عبارة عن 1020 جنيها لطن الأسمنت العادي المعبأ ، و1050 جنيها لطن الأسمنت المقاوم المعبأ ، و1000 جنيه لطن أسمنت الواحة المعبأ ، تسليم أرض المصنع.

رئيس شعبة مواد البناء ، قال إن الشركات الأخرى ستوالي رفع أسعارها تباعا خلال الأسبوع الحالي ، موضحا أن الزيادات اليومية في الأسعار لا يتقبلها السوق تماما ، كما أن أسعار الأسمنت انخفضت بعد الإعلان عن أكبر مجمع لصناعة الأسمنت في بني سويف ، حيث تراجع سعر الطن من 1300 جنيه إلى نحو 850 جنيها للطن ، ثم عاودت الشركات رفع الأسعار من جديد اليوم الأحد ، بما يتراوح بين 50 وحتى 100 جنيه للطن الواحد.

يذكر أن شركات صناعة الأسمنت ، تشكو من زيادة تكلفة الإنتاج ، فضلا عن تراجع الطلب على الأسمنت بنسبة 4.5% في العام 2017.