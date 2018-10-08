ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي عن سبتمبر لـ44.459 مليار دولار

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ارتفع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبي ، إلى 44.459 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في مقابل نحو 44.419 مليار دولار فى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2018 ، وذلك بارتفاع قدره نحو 40 مليون دولار ، حسب ما أعلن اليوم الإثنين الموافق 8 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر.

وتستورد مصر شهريا ، ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار من السلع والمنتجات من الخارج ، وذلك بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار ، ما يعني أن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي المصري ، يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر ، وهي أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر ، بهدف تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

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