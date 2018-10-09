صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال 2018

Advertisements

أكد صندوق النقد الدولي أنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بحوالي 5.3% خلال عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6.5% خلال عام 2019، مشيراً إلى أنه قد بلغ نسبة 4.2% خلال عام 2017.

كما أكدت التقارير الصادرة عن هامش اجتماعات الخريف في بالي الإندونيسية أن المستوى الإحتياطي الأجنبي سليم، وأن معدلات الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصري في حالة جيدة، مؤكداً على أهمية الحفاظ على أسس اقتصادية سليمة حفاظاً على الاقتصاد الكلي.

Advertisements

وأكد صندوق النقد الدولي أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش السياحة خلال الفترة الأخيرة بجانب استمرار تحسن ثقة مجتمع الأعمال العالمي، لتنفيذ الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويتوقع أيضاً صندوق النقد الدولي أن يشهد معدل نمو الاقتصاد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة القادمة، ليصل إلى 6% خلال نهاية 2023.

ويتوقع أيضاً أن يصل عجز الحساب الجاري حتى يصل إلى 2.6% داخل الإنتاج المحلي، هذا مقابل عجز بلغ 6.3% خلال عام 2017، ويستمر في التراجع حتى يصل إلى 2.4 خلال عام 2019، و يصل إلى 1.2% خلال عام 2023.

كما توقع الصندوق أيضاً إنخفاض معدلات البطالة خلال هذا العام حتى تصل إلى 10.9% مقابل 12.2% خلال عام 2017، وسوف يستمر في الهبوط حتى يصل إلى 9.9% في عام 2019.

وقد بدأت اجتماعات اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، الذي أقيم في مدينة بالي بإندونيسيا يوم الإثنين الماضي، على ان تستمر حتى الموافق 14 أكتوبر الجاري، كما شارك “محمد معيط” وزير المالية، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر” في هذا الإجتماع.

اقرأ أيضاً: بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.. تعرف على إجراءات المركزي لتقليص العجز التجاري