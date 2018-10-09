البورصة تستهل تعاملات اليوم بتراجع جماعي في مؤشراتها

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افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة، بينما أغلقت جلسة أمس الإثنين، على تراجع جماعي حاد كذلك في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.01%، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.03%، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.01%.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.06%، ونزل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الإثنين على انخفاض حاد ، حيث خسر 500 نقطة، موضحة أن المؤشر الرئيسي على بعد مئات من النقاط من الحد الأدنى للقناة الهابطة، التي بدأت في شهر أغسطس تقريبًا.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أضافت «مباشر» أن المستويات القادمة سوف تشكل دعمًا جيدًا وأهدافًا ، من شأنها جذب بعض قوى الشراء، وزادت: «رغم ذلك ، نحتاج إشارة شراء واضحة قبل الدخول الدعم التالي ، وهو 13.200 – 13.000 نقطة».