تعرف على عائد تعويضات شهادة «أمان»

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قال محمد مصطفى ، رئيس قطاع الشؤون الاكتوارية في شركة مصر لتأمينات الحياة ، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، اليوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن شهادة أمان جاءت انطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبدعم من البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، والشركة القابضة للتأمين ، وبمشاركة بنوك «الأهلي ، مصر ، القاهرة ، والزراعي» ، مع شركة مصر لتأمينات الحياه.

وأوضح رئيس قطاع الشؤون الاكتوارية في شركة مصر لتأمينات الحياة ، أن إجمالي التعويضات بلغت حتى الآن 232 حالة ، وذلك بقيمة 10 ملايين جنيه ، وأضاف أن السحب يتم كل 3 أشهر ، ويفوز في كل سحب 200 شهادة بواقع مليوني جنيه.

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بدورها ، قالت رئيس قطاع التأمين الجماعي ، سيدة عامر ، إن شهادة أمان حققت قفزات مهمة ، ولبت كذلك احتياجات الطبقات الفقيرة والعمالة ، مؤكدة أنها بمثابة فرصة للفوز بـ10 آلاف جنيه لـ200 شهادة كل 3 أشهر ، كما أشادت خلال السحب الثاني للشهادة اليوم الثلاثاء ، بجهود الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة.

حضر المؤتمر ، محمد مصطفى رئيس قطاع الشؤون الاكتوارية في شركة مصر لتأمينات الحياة ، وهبة الزهيري ، رانيا سليمان من البنك الأهلي ، ريهام إدريس ، إيمان حسن من بنك مصر ، إسلام حمدي وهايدي أنور من بنك القاهرة ، حسام صابر ودينا مصطفى وأحمد كرم من البنك الزراعي ، بينما أشرف على المؤتمر ، الدكتور سيد ناصف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشركة.