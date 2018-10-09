البورصة تتخلى عن مكاسبها وتعود للخسارة في نهاية تعاملات اليوم

منذ 36 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تتخلى عن مكاسبها وتعود للخسارة في نهاية تعاملات اليوم
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وعرب ، بينما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 2.4 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 755.887 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم بلغ 143 مليون ورقة مالية بقيمة 648 مليون جنيه ، عن طريف تنفيذ 22 ألف عملية لـ170 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 61.81% ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 30.32% ، واستحوذ العرب على 7.87% ، بينما استحوذت المؤسسات على 49.98% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 50.01%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية مالت نحو البيع بقيمة 35.1 مليون جنيه ، مليوني جنيه ، 25.1 مليون جنيه ، ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء ، بقيمة 932 ألف جنيه، 17.7 مليون جنيه، 43.6 مليون جنيه على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.11% وثغلق عند مستوى 13588 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.84% وأغلق عند مستوى 2090 نقطة ، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.20% عند مستوى 12950 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.14% عند مستوى 689 نقطة ، ونزل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.11% وأغلق عند مستوى 1733 نقطة ، كما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% وصل لمستوى 448 نقطة ، كما ارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة في البورصة ، وهوت أسهم 96 شركة ، ولم تتغير مستويات 33 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وفي منتصف تعاملات اليوم، حوّلت البورصة خسارتها التي منيّت بها في بداية التعاملات للربح، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

وكانت البورصة المصرية افتتحت تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، بينما أغلقت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي حاد كذلك في مؤشراتها كافة.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الإثنين على انخفاض حاد ، حيث خسر 500 نقطة، موضحة أن المؤشر الرئيسي على بعد مئات من النقاط من الحد الأدنى للقناة الهابطة، التي بدأت في شهر أغسطس تقريبًا.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أضافت «مباشر» أن المستويات القادمة سوف تشكل دعمًا جيدًا وأهدافًا ، من شأنها جذب بعض قوى الشراء، وزادت: «رغم ذلك ، نحتاج إشارة شراء واضحة قبل الدخول الدعم التالي ، وهو 13.200 – 13.000 نقطة».