البورصة تفتتح تعاملات اليوم بارتفاع جماعي محدود

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افتتحت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي محدود في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أنهت جلسة منتصف الأسبوع أمس الثلاثاء ، على انخفاض جماعي في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.08% في بداية تعاملات جلسة اليوم ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.08% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.10%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع هو الآخر بنسبة 0.02% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 003%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول منتصف الأسبوع أمس الثلاثاء ، عند مستوى 15.588 وسط أحجام تداول متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أضافت «مباشر» ، أنه رغم وجود التداول عند منطقة دعم مهمة ومستهدفة ، لم تظهر إشارات شراء حتى واضحة حتى اللحظة ، ما يدفع للانتظار لمزيد من الوقت ، حتى ظهور إشارات شراء جديدة ، على أن يكون الدعوم التالية هي 13.200-13.000 نقطة.