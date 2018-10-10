«المركزي» يعلن انخفاض معدلات التضخم في مصر

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أعلن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، انخفاض معدلات التضخم الأساسية في مصر ، وذلك وفقا لمؤشرات البنك المركزي على المستوى السنوي ، حيث انخفضت إلى 8.55% في شهر سبتمبر 2018 ، في مقابل 8.83% عن شهر أغسطس السابق له.

البنك المركزي المصري وضع مؤشرا لقياس التضخم ، استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا ، كما استبعد كذلك بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة ، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية ، كما تتصف بأنها الأكثر تقلبا.

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