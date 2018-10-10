بعد أسبوع من الارتفاع.. استقرار أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار

منذ 47 دقيقة أخبار الاقتصاد
بعد أسبوع من الارتفاع.. استقرار أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار
ذهب

شهدت أسعار الذهب استقرارا على نطاق ضيق ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بالتزامن مع تراجع الدولار عن ذروته خلال 7 أسابيع ، لكن الدعم ظل قويا للعملة الأمريكية وسط أداء قوى لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ، وتوقعات بزيادات مطردة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي».

السعر الفورى للذهب كان مستقرا عند 1189.35 دولار للأوقية «الأونصة» ، حيث ظل داخل نطاق لم يتعد 4 دولارات خلال الجلسة ، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% ، حيث سجلت 1192.60 دولار للأوقية.

نيكولاس فرابل ، المدير العام لدى «أي بي سي بوليون» في أستراليا ، قال اليوم الأربعاء: «يبدو أن بعض الناس يتوقعون انتعاشا معقولا في الأسعار ، لكن مزيج البيانات الأمريكية الجيدة وتشديد السياسة النقدية بلا هوادة ، ما يزال يضغط على الذهب».

وارتفع معدن الفضة بنسبة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 14.39 دولار ، بينما زاد معدن البلاديوم بنسبة 0.2 % كذلك ، حيث سجل 1070.72 دولار للأوقية ، أما معدن البلاتين فهبط بنسبة 0.3 % إلى 821.74 دولار.