بعد أسبوع من الارتفاع.. استقرار أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار

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شهدت أسعار الذهب استقرارا على نطاق ضيق ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بالتزامن مع تراجع الدولار عن ذروته خلال 7 أسابيع ، لكن الدعم ظل قويا للعملة الأمريكية وسط أداء قوى لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ، وتوقعات بزيادات مطردة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي».

السعر الفورى للذهب كان مستقرا عند 1189.35 دولار للأوقية «الأونصة» ، حيث ظل داخل نطاق لم يتعد 4 دولارات خلال الجلسة ، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% ، حيث سجلت 1192.60 دولار للأوقية.

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نيكولاس فرابل ، المدير العام لدى «أي بي سي بوليون» في أستراليا ، قال اليوم الأربعاء: «يبدو أن بعض الناس يتوقعون انتعاشا معقولا في الأسعار ، لكن مزيج البيانات الأمريكية الجيدة وتشديد السياسة النقدية بلا هوادة ، ما يزال يضغط على الذهب».

وارتفع معدن الفضة بنسبة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 14.39 دولار ، بينما زاد معدن البلاديوم بنسبة 0.2 % كذلك ، حيث سجل 1070.72 دولار للأوقية ، أما معدن البلاتين فهبط بنسبة 0.3 % إلى 821.74 دولار.