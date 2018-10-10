«الإسكان» تكشف حقيقة انسحاب شركة صينية من العمل في العاصمة الإدارية

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن انسحاب الشركة الصينية من تنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا.

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وأضاف تقرير مركز المعلومات ، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أكدت أن الشركة الصينية لم تنسحب من العمل في المشروعات التي تنفذها في العاصمة الإدارية الجديدة ، كما أن العمل في هذه المشروعات يسير بشكل طبيعي ومنتظم دون أي توقف.

وتابعت وزارة الإسكان بحسب تقرير مركز المعلومات ، أن كل ما يتردد حول هذا الشأن ، شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف في المقام الأول ، إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاقتصاد القومي للدولة ، مؤكدة أن الشركة الصينية تنفذ في الوقت الحالي ، المرحلة الأولى من المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية ، كما أن الأمور تسير بصورة جيدة للغاية.