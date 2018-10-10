«الإسكان» تكشف حقيقة انسحاب شركة صينية من العمل في العاصمة الإدارية

منذ 40 دقيقة أخبار الاقتصاد
«الإسكان» تكشف حقيقة انسحاب شركة صينية من العمل في العاصمة الإدارية
وزارة الإسكان

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن انسحاب الشركة الصينية من تنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا.

وأضاف تقرير مركز المعلومات ، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أكدت أن الشركة الصينية لم تنسحب من العمل في المشروعات التي تنفذها في العاصمة الإدارية الجديدة ، كما أن العمل في هذه المشروعات يسير بشكل طبيعي ومنتظم دون أي توقف.

وتابعت وزارة الإسكان بحسب تقرير مركز المعلومات ، أن كل ما يتردد حول هذا الشأن ، شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف في المقام الأول ، إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاقتصاد القومي للدولة ، مؤكدة أن الشركة الصينية تنفذ في الوقت الحالي ، المرحلة الأولى من المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية ، كما أن الأمور تسير بصورة جيدة للغاية.